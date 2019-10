Esper navštívil Irak. Chce rokovať o vojskách odchádzajúcich zo Sýrie

Bagdad 23. októbra (TASR) - Americký minister obrany Mark Esper navštívil v stredu Irak, aby tam rokoval o budúcnosti amerických jednotiek, ktoré sa do tejto blízkovýchodnej krajiny sťahujú zo susednej Sýrie. Informovala o tom agentúra AP.



Stretnutie šéfa amerického rezortu obrany s predstaviteľmi irackého ministerstva obrany sa koná len deň po tom, ako iracká armáda vyhlásila, že americké sily, ktoré sa sťahujú zo Sýrie, nemajú povolenie zotrvať v Iraku.



Toto vyhlásenie podľa AP zdanlivo odporuje skorším vyjadreniam Espera, podľa ktorých sa mali americké vojenské jednotky presunúť zo Sýrie do Iraku, odkiaľ by podnikali operácie proti cieľom z extrémistického hnutia Islamský štát v Sýrii.



Esper v nadväznosti na stanovisko irackej armády uviedol, že chce s Bagdadom túto tému prediskutovať, pričom zdôraznil, že Washington si neželá, aby americké sily zotrvávali na území Iraku "donekonečna".