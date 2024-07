Estanguet vyhlásil, že Paríž je pripravený na začiatok hier

Paríž 21. júla (TASR) - Prezident organizačného výboru OH v Paríži Tony Estanguet vyhlásil, že mesto je pripravené na začiatok hier. Zároveň na tlačovej konferencii v dejisku prezentoval priaznivé správy v súvislosti s kvalitou vody v rieke Seina, v ktorej sa budú konať plavecké súťaže.



"Sme pripravení, pretože vstupujeme do záverečnej fázy. Kým sa neskončí otvárací ceremoniál, musíme byť ostražití. Dnes sme však tam, kde sme snívali, že o takomto čase budeme," uviedol Estanguet päť dní pred ceremoniálom, ktorý prvýkrát otvoria mimo atletického štadióna. Sledovať ho bude 300-tisíc divákov so vstupenkou z tribún a na brehoch rieky, ďalších 200-tísic z apartmánov s výhľadom na Seinu. Povzbudením pre organizátorov je zlepšenie kvality vody v rieke. "Všetky ukazovatele pre Seinu sú v tejto fáze pozitívne," dodal Estanguet.



Rozsiahla bezpečnostná operácia potrebná pre otvárací ceremoniál spôsobuje určité trenice. Obchodné skupiny zastupujúce parížske obchody, reštaurácie a bary sa v piatok sťažovali, že čelia "bezpredmetnému prepadu obchodu a návštevnosti" a čiastočne z toho obviňovali prísne bezpečnostné opatrenia. "Nemôžeme to urobiť bez určitého narušenia a obmedzení. Snažili sme sa ich predvídať a informovali sme o nich dlho dopredu," citovala Estangueta agentúra AFP.



Až 45.000 príslušníkov francúzskych bezpečnostných síl bude v službe v deň začiatku OH. "Bezpečnosť bola pre Paríž 2024 prioritou číslo jeden," povedal Estanguet. Veľkým problémom je aj kybernetická bezpečnosť, pričom minulý piatok došlo ku globálnemu výpadku IT, ktorý spôsobila aktualizácia softvéru CrowdStrike, čo viedlo k dočasnému narušeniu akreditačného systému OH.