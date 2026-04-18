Estónska polícia pátra po osobách, ktoré poškodili pamätník holokaustu
Autor TASR
Tallin 18. apríla (TASR) - Polícia v Estónsku pátra po neznámych osobách, ktoré poškodili pamätník obetí holokaustu v obci Ereda, približne 150 kilometrov východne od metropoly Tallin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Polícia spustila v sobotu vyšetrovanie po tom, čo členovia židovskej komunity našli v piatok poškodený pamätný kameň a poničené dva susedné stĺpy, uviedol vysielateľ ERR. Komunita v príspevku na platforme Facebook vyjadrila „hlboké znepokojenie“ v súvislosti s incidentom a zdôraznila, že tento čin „uráža nie len pamiatku obetí, ale aj spoločnosti ako takej“.
Pamätník obetí holokaustu bol postavený v roku 1967 na mieste bývalého tábora pre vojnových zajatcov v Erede. Počas nacistickej okupácie Estónska v rámci druhej svetovej vojny bol v tejto oblasti zriadený jeden z prvých menších táborov, patriacich pod koncentračný tábor Vaivara, v roku 1943. Poničený pamätný kameň, ktorý je súčasťou pamätníka, úrady postavili v roku 2005.
