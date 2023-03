Estónska premiérka je proti zmierneniu sankcií proti Rusku

Brusel 23. marca (TASR) - Estónska premiérka Kaja Kallasová sa vo štvrtok v Bruseli vyjadrila proti zmierneniu sankcií voči Rusku. Moskva ich žiada v rámci dohody o vývoze ukrajinských obilnín cez Čierne more. Informoval o tom portál britského denníka The Guardian s odvolaním sa na tlačovú agentúru Reuters.



Kallasová pricestovala do Bruselu na rozhovory s lídrami 27 členských krajín Európskej únie. Skupinu vyspelých štátov G7 vyzvala, aby sprísnili zastropovanie cien ruskej ropy a tak ešte viac obmedzili zahraničné príjmy Moskvy. Podľa Reutersu vyhlásila:



"Vieme, že Rusko už zarába na rope menej. Vidíme, že ekonomické sankcie, vrátane zastropovania cien jeho ropy, majú účinok na ekonomiku Ruska a jeho schopnosť poháňať vojnovú mašinériu."



"Mali by sme v tom pokračovať," dodala. Estónsko bude preto súhlasiť s ďalším zastropovaním cien ropy v prípade ich rastu. Vyhlásila, že je proti zmierneniu sankcií uvalených na Rusko, o čo Moskva žiada v rozhovoroch o obilninovej dohode. "Nemali by sme sankcie zoslabovať," povedala Kalasová.