Estónska premiérka naznačila, že má záujem o pozíciu šéfa NATO

Oslo 15. novembra (TASR) - Estónska premiérka Kaja Kallasová v utorok večer uviedla, že by bola rada, keby sa o nej uvažovalo pri obsadzovaní pozície generálneho tajomníka NATO po odstúpení Jensa Stoltenberga z funkcie. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na portál Politico.



Na konferencii mediálnej spoločnosti Politico vo Washingtone Kallasová odpovedala redaktorovi portálu "áno" na otázku, či by bola rada, keby sa o nej uvažovalo pri obsadzovaní tejto pozície.



Kallasová je jednou z hlavných kritičiek Ruska v Európskej únii a presadzuje komplexnejšie plány na obranu pobaltských postsovietskych štátov Estónska, Litvy a Lotyšska, ktoré priamo susedia s Ruskom.



Podľa diplomatov z NATO by prístup Kallasovej mohli niektorí členovia NATO považovať za príliš dravý na to, aby Alianciu viedla, píše Reuters.



Stoltenberg sa ujal funkcie generálneho tajomníka NATO v roku 2014. Jeho mandát končí na budúci rok v októbri, pričom v júli mu bol už po štvrtýkrát predĺžený. Vvzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine sa členské krajiny totiž rozhodli zachovať skúseného lídra, než sa snažiť dohodnúť na jeho nástupcovi.



Záujem o funkciu generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie vyjadril aj končiaci holandský premiér Mark Rutte.