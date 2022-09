Estónska premiérka: Rusko môže Pobaltie odpojiť od elektrickej energie

Vilnius 23. septembra (TASR) - Estónska premiérka Kaja Kallasová vo štvrtok upozornila obyvateľov Estónska pred možnými výpadkami elektriny v prípade, ak Rusko odpojí pobaltské štáty od spoločnej elektrickej siete. Zároveň oznámila cvičenie pripravenosti estónskej obrany. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



"Musíme byť pripravení aj na to, že Rusko môže odpojiť Estónsko, Lotyšsko a Litvu od elektrickej siete," povedala Kallasová v televíznom prejave. Dodala, že verejné orgány, spoločnosti aj všetci obyvatelia by sa na možné "dočasné" výpadky elektriny mali pripraviť.



Takmer 3000 záložníkov bolo vo štvrtok v Estónsku povolaných na každoročné manévre, ktoré budú trvať týždeň. Predsedníčka estónskej vlády však poznamenala, že Estónsko zatiaľ nikto neohrozuje.



Kallasová zároveň vyzvala ruských občanov žijúcich v Estónsku, aby ignorovali akékoľvek predvolania do bojov na Ukrajine. "Nechoďte, lebo niet cesty späť," povedala.



Estónsko, Litva a Lotyšsko sú aj 30 rokov po odtrhnutí od vtedajšieho Sovietskeho zväzu stále závislé od dodávok energií z Ruska, vysvetľuje Reuters. Projekt v hodnote 1,6 miliardy eur financovaný zo zdrojov EÚ má za cieľ odpojiť pobaltské štáty od spoločnej energetickej siete s Ruskom a Bieloruskom do roku 2025.



Litovská spoločnosť Litgrid, ktorá je v Litve prevádzkovateľom prenosovej sústavy, v júli uviedla, že Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) sa pripojí k rozvodným sieťam pobaltských štátov do 24 hodín v prípade, ak by tieto krajiny Rusko odpojilo, pripomína Reuters.