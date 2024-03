Estónska premiérka vyzýva spojencov na zvýšenie výdavkov na obranu

Berlín/Tallin 19. marca (TASR) - Estónska premiérka Kaja Kallasová v utorok vyzvala svojich partnerov v NATO a EÚ, aby v reakcii na pokračujúcu ruskú vojnu voči Ukrajine vynaložili viac finančných prostriedkov na obranu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Estónsko vyčleňuje na obranu viac ako 3,2 % svojho hrubého domáceho produktu (HDP), uviedla Kallasová počas návštevy v Berlíne a apelovala na partnerské krajiny, aby toľko vynaložili tiež, inak riskujú, že "svojou slabosťou" povzbudia Rusko.



"Ak si (Rusi) myslia, že (na Ukrajine) môžu vyhrať, tak urobia ďalší krok. Ak pochopia, že sme dostatočne silní, neurobia krok smerom k NATO. A preto musíme toto spoločné úsilie vyvinúť naozaj spoločne," uviedla estónska premiérka.



Podľa nej je zložité vysvetľovať ľuďom v krajinách, ktoré majú lepších susedov ako Estónsko, prečo sú vyššie výdavky na obranu potrebné. "Ľudia si v súčasnosti nemyslia, že je to potrebné. Ale keď budete mať pocit, že je to potrebné, bude už neskoro," upozornila Kallasová s tým, že pacifizmus by bol vo svete plnom násilia samovraždou.



Estónska premiérka si v nemeckej metropole prevezme Cenu Walthera Rathenaua za zásluhy o európske porozumenie a jasný postoj k ruskej vojne proti Ukrajine, dodáva DPA.



Cenu Walthera Rathenaua, ktorá pripomína niekdajšieho liberálneho šéfa nemeckej diplomacie zavraždeného pravicovými radikálmi v roku 1922, udeľujú každoročne od roku 2008 za mimoriadnu angažovanosť v zahranično-politickej oblasti.



Medzi jej doterajšími laureátmi figurujú aj dlhoročný bývalý šéf nemeckej diplomacie Hans-Dietrich Genscher, niekdajšia americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová alebo bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová.