Estónska prezidentka vymenovala nového ministra školstva

Tallinn 25. novembra (TASR) - Estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová vymenovala v stredu za nového ministra školstva Jaaka Aaba, pretože predchádzajúca držiteľka tohto úradu Mailis Repsová odstúpila po škandále týkajúcom sa používania vládneho auta. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Repsová podala demisiu minulý týždeň. Aab, ktorý ju vystrieda, bol doteraz ministrom pre verejnú správu.



Slobodná matka Repsová údajne mnohokrát využila vodiča ministerstva a vládne vozidlo na odvoz svojich šiestich detí do školy aj zo školy bez toho, aby bola s nimi v aute aj ona. V článku to uviedli bulvárne noviny Ohtuleht.



Ministerstvo pre verejnú správu po Aabovi prevezme Anneli Ottová, ktorá v stredu v estónskom hlavnom meste Tallinn už zložila slávnostnú prísahu.



V súvislosti s odstúpením Repsovej a výmenou Aaba na postoch odišli len v novembri z úradov štyria členovia vlády pobaltského štátu, ktorý vstúpil do Európskej únie 1. mája 2004.