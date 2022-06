Estónska vládnuca koalícia premiérky Kallasovej sa rozpadla

Tallinn 3. júna (TASR) - Estónska vládnuca koalícia sa v piatok rozpadla po tom, ako premiérka Kaja Kallasová odmietla ďalej spolupracovať so stredoľavou Estónskou stranou stredu, ktorá zablokovala vládnu reformu týkajúcu sa sociálnej politiky a predškolského vzdelávania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na estónsku verejnoprávnu stanicu ERR.



Vládnej kríze predchádzal spor ohľadom návrhu zákona o rodinných prídavkoch a príspevkov na deti. Estónska strana stredu sa totiž spojila s opozičnou krajne pravicovou stranou Estónskou konzervatívnou ľudovou stranou (EKRE) a hlasovala v rozpore s vládou.



Prezident Alar Karis odvolal po návrhu zo strany premiérky siedmich ministrov Estónskej strany stredu vrátane šéfky diplomacie Evy-Marie Liimetsovej. Kým nebude sformovaná nová vládna koalícia, úrady odvolaných ministrov povedú ostatní členovia kabinetu, približuje agentúra DPA.



"Estónsko teraz tak ako nikdy predtým potrebuje fungujúcu vládu založenú na spoločných hodnotách," prízvukovala Kallasová. "Bezpečnostná situácia v Európe mi ako premiérke nedáva žiadnu možnosť pokračovať v spolupráci s Estónskou stranou stredu, ktorá nedokáže záujmy Estónska pozdvihnúť nad záujmy svojej strany a jej rôznych frakcií," zdôvodnila svoje rozhodnutie.



Kallasová vylúčila spoluprácu s EKRE. Jej liberálna Estónska reformná strana teraz plánuje začať rokovania so sociálnymi demokratmi (SDE) a konzervatívnou stranou Isamaa. Premiérkina strana má totiž v parlamente len 34 zo 101 kresiel, takže sama nedisponuje potrebnou väčšinou. So stranami SDE a Isamaa by mala tesnú väčšinu 52 kresiel.