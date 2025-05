Estónske školy budú od septembra využívať umelú inteligenciu

Tallinn 26. mája (TASR) - Estónsko v septembri predstaví národnú iniciatívu s názvom AI Leap, ktorá umožní školám v krajine využívať četboty s umelou inteligenciou (AI). Ide o ďalšie opatrenie, ktorým chce Tallinn využiť moderné technológie vo svoj prospech a podporiť úroveň vzdelávania v krajine. Estónska ministerka školstva a výskumu Kristina Kallasová to potvrdila na celosvetovom vzdelávacom fóre v Londýne minulý týždeň, TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.



Iniciatívu estónska vláda oznámila už vo februári. Cieľom je podľa nej do roku 2027 poskytnúť bezplatný prístup k špičkovým AI nástrojom na učenie pre 58.000 študentov a 5000 učiteľov. AI Leap začnú ako prví využívať 16- a 17-roční žiaci.



Kallasová počas vzdelávacieho fóra v Londýne poukázala na fakt, že ostatné európske krajiny sa snažia používanie telefónov v školách obmedziť. „(Estónska) spoločnosť je vo všeobecnosti oveľa viac otvorená používaniu digitálnych nástrojov a služieb. Učitelia nie sú výnimkou,“ uviedla Kallasová.



Táto pobaltská krajina podľa výsledkov testovania PISA zverejnených vlani obsadila prvé miesto v matematike, vede a kreatívnom myslení spomedzi všetkých európskych krajín.



Estónsko dlhodobo presadzuje využívanie moderných technológií vo viacerých sférach. „V októbri sa konajú samosprávne voľby. Voliť v nich môžu už 16-roční tínedžeri a majú možnosť spraviť tak online prostredníctvom svojich telefónov. Chceme, aby ich využívali na svoju občiansku povinnosť... na získavanie informácií a analyzovanie... Bolo by trošku zvláštne, keby sme im nepovolili používať telefóny v školách,“ povedala estónska ministerka.



Podľa Kallasovej si estónske školy zvyčajne samé regulujú používanie telefónov, predovšetkým v prípade mladších detí. „Nezakazujeme. Poskytli sme usmernenia,“ dodala.



Estónska ministerka na fóre tiež zdôraznila, že používanie AI zmení modely vzdelávania, ktoré sa dlhodobo využívali. Namiesto memorovania sa podľa nej bude klásť dôraz na rozvoj kognitívnych schopností študentov a využívať sa bude predovšetkým ústne skúšanie.