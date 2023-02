Estónske tajné služby: Jadrové zbrane na Ukrajine by boli neefektívne

Tallinn 8. februára (TASR) - Použitie taktických jadrových zbraní vo vojne na Ukrajine je "nepravdepodobné" z dôvodu, že by mali nízku vojenskú efektivitu, uviedli v stredu estónske tajné služby vo výročnej správe. TASR správu prevzala z britského denníka The Guardian.



Šéf estónskych tajných služieb Kaupo Rosin napísal, že Rusko má stále dosť zbraní, munície i vojakov na vedenie vojny na Ukrajine, ich nedostatok podľa neho zatiaľ nehrozí. "Zatiaľ majú stále dostatok paliva na udržanie vojnovej mašinérie v chode... Rusku tak skoro nedôjde potrava pre delá, výzbroj zo sovietskej éry ani propagandou vyvolaný imperializmus," citovala jeho vyjadrenie britská spravodajská stanica Sky News.



Rosinove slová sú v kontraste s vyhláseniami iných západných predstaviteľov vrátane riaditeľa britských tajných služieb GCHQ Jeremyho Fleminga, ktorý vlani v októbri povedal, že Rusku vo vojne na Ukrajine čoraz väčšmi dochádza munícia.



"Zdá sa, že Putin stále verí, že čas bude hrať v prospech Ruska... a bude môcť Ukrajinu 'dobombardovať' až k rokovaciemu stolu." uviedli estónske tajné služby.



Napísali tiež, že výzva, ktorú Rusko aj naďalej predstavuje, iba zdôrazňuje potrebu, aby západní spojenci pokračovali v podpore Ukrajiny.



Možnosť vojenského konfliktu medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom by sa zvýšila, keby Moskva na Ukrajine dosiahla svoje ciele, píše sa v správe. "Víťazstvo Ukrajiny vo vojne proti Rusku by preto zlepšilo aj regionálnu bezpečnosť," dodali tajné služby.