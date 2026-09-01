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Estónske úrady zablokujú e-maily z ruských adries

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Tieto opatrenia sú súčasťou nových požiadaviek týkajúcich sa informačnej bezpečnosti v krajine, ktorá je členom Európskej únie a NATO a zároveň susedí s Ruskom.

Autor TASR
Tallinn 1. septembra (TASR) - Estónske vládne inštitúcie už nebudú prijímať e-maily priamo z ruských serverov ani z e-mailových adries končiacich na ruskú internetovú doménu „ru“. Oznámila to v pondelok v Tallinne ministerka spravodlivosti a digitálnych záležitostí Liisa Pakostová. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Tieto opatrenia sú súčasťou nových požiadaviek týkajúcich sa informačnej bezpečnosti v krajine, ktorá je členom Európskej únie a NATO a zároveň susedí s Ruskom.

„Od roku 2022 sa počet kybernetických útokov na Estónsko exponenciálne zvýšil. Je zrejmé, že veľmi veľký počet týchto útokov súvisí s Ruskom,“ povedala Pakostová pre estónsku verejnoprávnu televíziu ERR.

„Musíme zlepšiť našu kyberbezpečnosť a toto je len malé opatrenie v rámci rozsiahlej práce, ktorú vykonávame na posilnenie kybernetickej bezpečnosti,“ dodala.

Agentúra DPA konštatuje, že Estónsko je považované za európskeho priekopníka a lídra v oblasti digitalizácie a elektronickej verejnej správy. Takmer všetci z 1,3 milióna obyvateľov tejto pobaltskej krajiny môžu vybavovať prakticky všetky záležitosti so štátnymi úradmi online.
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