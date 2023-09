Estónski hraničiari pomôžu Lotyšsku pri ochrane hraníc s Bieloruskom

Riga 15. septembra (TASR) - Estónsko vyšle do Lotyšska 20 príslušníkov pohraničnej stráže, aby svojmu pobaltskému susedovi pomohlo chrániť a kontrolovať hranicu s Bieloruskom. Vo štvrtok to v Tallinne oznámil minister vnútra Lauri Läänemets.



Estónski hraničiari posilnia lotyšských kolegov pri hliadkach a kontrolách na priechodoch tak dlho, ako to bude potrebné, povedal minister. Lotyšsko nedávno zaznamenalo výrazný nárast počtu migrantov, ktorí sa snažia na jeho územie dostať z autoritárskeho Bieloruska bez povolenia.



"Bielorusko testuje schopnosti svojich susedných krajín, sú to tiež hybridné útoky," povedal Läänemets.



Lotyšsko, Poľsko a Litva obviňujú bieloruského vládcu Alexandra Lukašenka z privádzania migrantov na vonkajšiu hranicu EÚ, aby takýmto organizovaným spôsobom vyvíjal politický nátlak. Všetky krajiny už preto posilnili ochranu svojich hraníc. Litva, Lotyšsko, Estónsko a Poľsko sú členmi Európskej únie aj obrannej aliancie NATO.



Zvýšené hybridné hrozby voči nim sa sa prejavujú kombináciou klasických vojenských operácií, ekonomickým nátlakom, útokmi hackerov a propagandou v médiách a na sociálnych sieťach.