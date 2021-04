Estónsko a Fínsko obnovia plány výstavby tunela popod Baltské more

Helsinki 28. apríla (TASR) - Estónsko a Fínsko obnovia spoločné plány ohľadom výstavby 100-kilometrového železničného tunela popod Baltské more medzi hlavnými mestami oboch krajín. S odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie fínskeho ministra dopravy o tom informovala agentúra AFP.



Deň po podpísaní fínsko-estónskeho memoranda o porozumení o spolupráci na veľkých dopravných projektoch fínsky minister dopravy Timo Harakka pre agentúru AFP uviedol, že "je príliš skoro na to povedať, či pre projekt v hodnote 20 miliárd eur existuje pádny dôvod". "Našou zodpovednosťou je však umožniť, aby v budúcnosti bolo možné prijať rozhodnutie o prípadnom pokračovaní v projekte," dodal.



Aj keď dohoda nezaväzuje k výstavbe tunela ani jednu z krajín, formalizuje fínsku a estónsku spoluprácu v oblasti dopravy. Pracovná skupina odborníkov z oboch krajín sa teraz bude zaoberať uskutočniteľnosťou tohto projektu, pripomína AFP.



Tunel medzi Helsinkami a Tallinnom by v prípade realizácie spojil Fínsko s plánovanou traťou Rail Baltica, ktorá spojí hlavné mestá Estónska, Lotyšska a Litvy s európskou sieťou vysokorýchlostných železníc.



"Nejde iba o okrajové lokálne projekty, ale o dôležitú súčasť európskej železničnej siete, ktorá siaha od Stredozemného po Arktické more," dodal Harakka.