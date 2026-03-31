Utorok 31. marec 2026Meniny má Benjamín
Estónsko a Lotyšsko hlásili pohyb dronov na hraniciach s Ruskom

Na archívnej snímke z 28. marca 2026 dron. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tallinn 31. marca (TASR) - Estónsko a Lotyšsko v noci na utorok zaznamenali pohyb cudzích dronov na svojich hraniciach s Ruskom, oznámili armády oboch krajín. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.

Estónske ozbrojené sily vo vyhlásení uviedli, že v noci zaznamenali „potenciálne nebezpečnú leteckú aktivitu“ vo vnútri vzdušného priestoru krajiny aj mimo neho. Úrady v reakcii na incident vydali „preventívne upozornenie pred hrozbou“, pričom hrozba už odvtedy pominula.

Hovorca estónskych ozbrojených síl Uku Arold pre verejnoprávnu televíziu ERR potvrdil, že je „vysoko pravdepodobné, že išlo o ukrajinské drony, ktoré zablúdili“.

Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnila útoky na ruské ropné rafinérie a exportné trasy, z ktorých niektoré sa nachádzajú v blízkosti hraníc Ruska s pobaltskými krajinami a Fínskom, a to v snahe oslabiť ekonomiku Moskvy, vysvetľuje Reuters.

V estónskom okrese Tartu boli nájdené trosky najmenej jedného dronu, uviedla ERR, podľa ktorej sa vyšetrujú aj správy o ďalších nálezoch.

Lotyšské ozbrojené sily v samostatnom vyhlásení potvrdili, že v pondelok neskoro večer zaznamenali cudzie bezpilotné lietadlo v blízkosti lotyšsko-ruskej hranice. Dodali, že dron do lotyšského vzdušného priestoru nevstúpil.

Ešte v nedeľu narušili vzdušný priestor Fínska dva ukrajinské drony. Tamojšia polícia v pondelok informovala, že jeden z nich niesol podľa predbežných zistení nevybuchnutú hlavicu.
