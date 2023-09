Estónsko a Lotyšsko majú záujem o systémy protivzdušnej obrany IRIS-T

Tallinn/Riga 11. septembra (TASR) - Estónsko a Lotyšsko v pondelok podpísali s nemeckou spoločnosťou Diehl Defence rámcovú dohodu o nákupe systémov protivzdušnej obrany IRIS-T. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Lotyšská ministerka obrany Inara Murnieceová a jej rezortný partner z Estónska Hanno Pevkur podpísali dohodu v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Lotyšský rezort obrany podrobnosti o množstve nakúpených systémov či o cene neposkytol. Ide však o najväčšiu investíciu do vzdušnej obrany v dejinách oboch krajín.



Murnieceová a Pevkur s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom podpísali aj vyhlásenie o účasti oboch krajín na európskom systéme protivzdušnej obrany Sky Shield, ktorý navrhlo Nemecko. Cieľom projektu s oficiálnym označením European Sky Shield Initiative (ESSI) je odstrániť nedostatky v protivzdušnej obrane NATO v Európe a tým reagovať na zmenu bezpečnostnej situácie po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



"Je úplne jasné, že o Rusku si nesmieme robiť žiadne ilúzie. Skúsenosti Ukrajiny potvrdzujú význam moderných systémov protivzdušnej obrany," uviedla Murnieceová vo vyhlásení. Systémy IRIS-T poskytnú účinnú a komplexnú ochranu v strednom dosahu a sú súčinné so systémami NATO. To bude mať podľa ministerky prínos pre celý región.



Estónsko a Lotyšsko majú spoločné hranice s Ruskom a Lotyšsko aj s Bieloruskom, ktoré je spojencom Moskvy. Obe krajiny preto ruskú vojnu na Ukrajine považujú za priame ohrozenie a výrazne navýšili výdavky na obranu.



Systém IRIS-T podľa vyjadrení výrobcu zabezpečuje ochranu pred útokmi lietadiel, vrtuľníkov, striel s plochou dráhou letu a balistických rakiet. Dokáže zasiahnuť ciele vo výške 20 kilometrov a vo vzdialenosti 40 kilometrov.