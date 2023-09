Estónsko a Nemecko rozširujú spoluprácu pri dodávkach munície Ukrajine

Tallinn 26. septembra (TASR) - Nemecko a Estónsko rozširujú svoju vojenskú spoluprácu a uskutočňujú kroky na lepšie zásobovanie Ukrajiny muníciou, uviedli v utorok predstavitelia oboch krajín. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Som veľmi, veľmi, potešený, že sa Estónsko práve rozhodlo pripojiť k nemeckej rámcovej zmluve o munícii," uviedol nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý v Tallinne rokoval s estónskym náprotivkom Hannom Pevkurom. To podľa Pistoriusa obrannému priemyslu umožní zvýšiť výrobnú kapacitu, čo je dôležité pre všetkých. "Každý deň sa presviedčame, že munícia je a zostane rozhodujúcim činiteľom pre schopnosť Ukrajiny odolávať," povedal.



Pevkur uviedol, že do obrany je potrebné investovať čerstvé finančné prostriedky s cieľom zabezpečiť viac munície. "Musíme veriť, že priemysel je pripravený vyrábať viac, a potom môžeme aj viac nakupovať," povedal. Pripomenul aj Estónskom iniciovaný program Európskej únie na dodanie milióna kusov delostreleckej munície na Ukrajinu.



Nemecko a Estónsko, ktoré sú členskými krajinami EÚ a NATO, už predtým rozšírili svoju spoluprácu v oblasti zbrojenia. Estónsko spolu so susedným Lotyšskom v septembri podpísalo s nemeckou spoločnosťou Diehl Defence rámcovú dohodu o nákupe systémov protivzdušnej obrany IRIS-T.



Pistorius a Pevkur hovorili tiež o spoločnej iniciatíve na výstavbu poľných nemocníc dodávaných na Ukrajinu.



Obaja ministri v utorok navštívili aj estónsku leteckú základňu Ämari. Tú nemecké vzdušné sily využívajú v rámci misie NATO Baltic Air Policing (BAP) na ochranu vzdušného priestoru baltských krajín. Pistorius sa v stredu zúčastní na bezpečnostnej konferencii Annual Baltic Conference on Defence (ABCD) v Tallinne.