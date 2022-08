Estónsko bolo terčom rozsiahleho hackerského útoku

Tallinn 18. augusta (TASR) - Štátne inštitúcie a súkromné spoločnosti v Estónsku boli v stredu vystavené najrozsiahlejším kybernetickým útokom od roku 2007. Oznámil to vo štvrtok na Twitteri štátny tajomník ministerstva hospodárstva pre IT infraštruktúru Luukas Kristjan Ilves, informuje agentúra DPA. Stalo sa tak deň po premiestnení repliky sovietskeho tanku T-34, ktorý bol umiestnený pri meste Narva, do múzea.



Kybernetické útoky prokremeľských hackerov však podľa Ilvesa neboli úspešné, pretože estónsky štát bol na ne pripravený. "Neboli ovplyvnené žiadne služby, okrem niekoľkých krátkych výnimiek boli počas celého dňa dostupné aj všetky webové stránky. Obyvatelia Estónska si útoky takmer nevšimli," konštatoval Ilves.



Útočníci použili typ útoku DoS (Denial-of-service, odopretie služby), ktorého cieľom je nejakú službu alebo stránku znefunkčniť a zneprístupniť ostatným užívateľom. Môže k tomu dôjsť zahltením obrovským množstvom požiadaviek či využitím nejakej chyby, ktorá síce útočníkovi neumožní službu ovládnuť, ale dokáže ju znefunkčniť.



Podľa portálu RuNews24.ru sa k útokom prihlásila ruská hackerská skupina KillNet, podľa ktorej boli v Estónsku napadnuté veľké banky, platobné systémy, zdravotnícke a vzdelávacie inštitúcie a ďalšie služby, píše spravodajský portál err.ee.



V apríli a máji 2007 zasiahol Estónsko v tom čase najväčší kybernetický útok organizovaný inou krajinou v globálnom meradle. Stálo za ním Rusko a boli zasiahnuté webové stránky štátnych inštitúcií, bánk, médií a politických strán.



Estónsko, ktorého predstavitelia ho často označujú aj E-Estonia, je považované za priekopníka digitalizácie v Európe. Takmer 1,3 milióna jeho občanov môže vybaviť skoro všetky administratívne úkony cez internet, pripomína DPA.