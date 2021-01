Estónsko bude mať prvú premiérku

Estónsky expremiér Jüri Ratas, archívne foto. Foto: TASR/AP

Tallinn 24. januára (TASR) - Dve najväčšie estónske strany v nedeľu oznámili, že dosiahli dohodu o vytvorení novej vlády. Viesť by ju mala prvá premiérka v dejinách tejto pobaltskej krajiny Kaja Kallasová, informovala agentúra AP.Na spoločnom vládnutí sa dohodli vedúci predstavitelia stredopravej Estónskej reformnej strany (ER) a stredoľavej Estónskej strany stredu (EK), vedenej dosluhujúcim premiérom Jürim Ratasom.Obe strany by mali mať v novom 14-člennom kabinete po sedem kresiel. Spoločne budú disponovať väčšinou kresiel v 101-člennom parlamente.Budúci koaliční partneri prisľúbili v nedeľu vytvorenie vlády, ktorá bude efektívne riešiť súčasnú koronakrízu a rozvíjať všetky regióny krajiny. Obe strany tiež jednoznačne podporujú členstvo Estónska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii (NATO).Líderka ER a bývalá europoslankyňa Kaja Kallasová má 43 rokov a je považovaná za proeurópsky a propodnikateľsky orientovanú političku. V premiérskom úrade nahradí Jüriho Ratasa, ktorý 13. januára podal demisiu v súvislosti s korupčným škandálom týkajúcim sa jeho strany.Kallasovej strana skončila v posledných parlamentných voľbách v roku 2019 prvá, ale nepodarilo sa jej zostaviť vládnu koalíciu.Očakáva sa, že prezidentka vymenuje Kallasovú za premiérku v najbližších dňoch, potom ju musia ešte vo funkcií potvrdiť poslanci.V novej vláde nebude pôsobiť dosluhujúci premiér Ratas, ktorý bol premiérom od roku 2016. Podľa správ miestnych médií by sa v marci mohol stať predsedom estónskeho parlamentu.