Estónsko chce cirkev moskovského patriarchátu vyhlásiť za teroristickú

Tallinn 12. apríla (TASR) — Estónsky minister vnútra Lauri Läänemets chce Estónsku pravoslávnu cirkev Moskovského patriarchátu (MPEOK) klasifikovať ako teroristickú organizáciu. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy portálu verejnoprávneho rozhlasu a televízie ERR.



"Keď vezmem do úvahy kontext ako celok, ako minister vnútra nemám inú možnosť, než navrhnúť parlamentu, aby vyhlásil aktivity moskovského patriarchátu za teroristické a podporujúce terorizmus. Minister vnútra sa môže následne obrátiť na súd a navrhnúť ukončenie činnosti tejto cirkevnej organizácie, keďže tu pôsobí," povedal Läänemets vo štvrtok v relácii Esimene stuudio.



Tento krok podľa neho nebude mať nijaký vplyv na veriacich. "Neznamená to, že sa zatvoria kostoly, ale znamená to, že sa prerušia vzťahy s Moskvou," konštatoval Läänemets. "Musíme pochopiť, že moskovský patriarchát je teraz podriadený (ruskému prezidentovi) Vladimírovi Putinovi, ktorý v podstate riadi teroristické aktivity vo svete," dodal.



Podľa Läänemetsa, ktorý je ministrom vnútra od júla 2022, v Estónsku existujú rôzne kongregácie MPEOK a ich vnútorné fungovanie nie je priamo ovplyvnené Moskvou, no podriadenosť MPEK Moskve stále znamená ohrozenie bezpečnosti Estónska. Minister poznamenal, že MPEOK má viac ako 100.000 členov.



"Ak urobíme paralelu s islamskými teroristami, ktorí hovoria, že vedú svätú vojnu proti západnému svetu, proti hodnotám západného sveta, potom sa patriarcha a dnešný moskovský patriarchát nelíšia od islamských teroristov," povedal Läänemets.



Predstaviteľ MPEOK na tlačovej konferencii podľa ERR uviedol, že táto cirkev nepodlieha priamo moskovskému patriarchátu a nemôže niesť zodpovednosť za jeho vyjadrenia podporujúce inváziu ruských síl na Ukrajinu.



Vo februári bol metropolita Jevgenij, najvyšší predstaviteľ MPEOK, nútený opustiť Estónsko, keďže mu tamojšie ministerstvo vnútra odmietlo predĺžiť povolenie na pobyt a označilo ho za hrozbu pre bezpečnosť štátu.