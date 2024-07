Estónsko chce preskúmať úsek rieky kvôli hraničnému sporu s Ruskom

Tallinn 15. júla (TASR) - Estónsko navrhlo susednému Rusku, aby obe krajiny spoločne preskúmali plavebný kanál na rieke Narva s cieľom vyriešiť hraničný spor. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Ministerstvo zahraničných vecí v Tallinne predstavilo tento plán v liste ruskému diplomatovi, oznámili v pondelok tamojšie úrady. Napätie medzi oboma krajinami sa vystupňovalo v máji, keď Rusko v noci odstránilo značenia na tejto pohraničnej rieke.



Tallinn proti tomuto kroku protestoval a nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková obvinila Rusko z agresívneho správania. Moskva neskôr odôvodnila odstránenie bójí tvrdením, že Estónsko umiestnilo značky na ruskom území.



Podľa listu sa obe strany zjavne nezhodujú na plavebnom kanáli, a teda na priebehu spoločných hraníc pozdĺž rieky Narva.



Estónsko navrhuje spoločný prieskum plavebného kanála vzhľadom na skutočnosť, že tok rieky sa časom mení a že "posledný prieskum koryta rieky Narva sa uskutočnil takmer pred 20 rokmi".



Narva tečie 77 kilometrov severne do Baltského mora a je najväčšou estónskou riekou podľa prietoku. Podobne dlhý úsek krajiny ďalej na juhu, spolu s riekou a oveľa dlhším medziľahlým jazerom Peipus, tvoria medzinárodné hranice medzi Estónskom a Ruskom.



Pri pobreží rieka prechádza časťou letoviska Narva-Joesuu. Ústi do Narvianskej zátoky vo Fínskom zálive. Narva poskytuje druhý najväčší odtok do Fínskeho zálivu po rieke Neva.