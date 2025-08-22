< sekcia Zahraničie
Estónsko chce vyslať na Ukrajinu jednu rotu ako súčasť mierových síl
Michal zároveň zdôraznil, že je predčasné diskutovať o detailoch možnej misie.
Autor TASR
Tallinn 22. augusta (TASR) — Estónsko je pripravené vyslať na Ukrajinu vojenský mierový kontingent v sile jednej roty ako súčasť tzv. koalície ochotných. Na piatkovej spoločnej tlačovej konferencii so svojím fínskym kolegom Petterim Orpom v Tallinne to povedal estónsky premiér Kristen Michal, nekonkretizoval však, o aký presný počet vojakov by mohlo ísť. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters a televíziu ERR.
„Momentálne sa nachádzame vo fáze príprav na stretnutie prezidentov Ukrajiny a Ruska. Ak sa uskutoční, môže sa konať aj trojstranné stretnutie. Až potom môžeme diskutovať o tom, ako zaistiť bezpečnosť, aké záruky by mal tento proces zahŕňať a ako prispejú USA a Európa," uviedol Michal. Až nakoniec sa ukáže, ako bude táto vojenská operácia prebiehať, kto sa na jej zúčastní a aké budú jej vyhliadky, dodal.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas piatkovej návštevy Kyjeva povedal, že Aliancia a Kyjev spolupracujú na „silných“ bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, aby sa Rusko na ňu už nikdy nepokúsilo zaútočiť.
Veľká Británia plánuje podľa denníka The Telegraph v prvom týždni platnosti prímeria vyslať na Ukrajinu stovky vojenských inštruktorov a technikov, ktorí majú pomôcť obnoviť ukrajinské ozbrojené sily. Stíhačky Kráľovského letectva majú pomôcť spojencom zabezpečiť vzdušný priestor, aby sa zabránilo porušovaniu prímeria.
Britský minister obrany John Healey predtým uviedol, že britská vláda je spolu s Francúzskom a ďalšími európskymi krajinami pripravená zabezpečiť dodržiavanie prímeria na Ukrajine a pomôcť stabilizovať tamojšiu situáciu.
