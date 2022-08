Estónsko čoskoro odstráni pamiatky zo sovietskej éry

Tallinn 4. augusta (TASR) - Estónsko čoskoro demontuje alebo premiestni všetky zostávajúce pamiatky z čias bývalého Sovietskeho zväzu. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na úrad estónskej premiérky.



"Hlavná vec je rozhodnutá - sovietske pamätníky musia byť odstránené z verejného priestoru, a my to urobíme čo najskôr," povedala v Tallinne premiérka Kaja Kallasová. Kedy a v akom poradí budú jednotlivé pamätníky odstránené závisí od ochoty a logistického plánovania miest a obcí.



Podľa Kallasovej sa v Estónsku stále nachádza 200 až 400 pamiatok zo sovietskej éry. Po striedavej okupácii Sovietskym zväzom a nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny Estónsko spolu s Lotyšskom a Litvou pohltila Moskva až do roku 1991.



Ľudia sa v stredu začali zhromažďovať pri kontroverznom tankovom pamätníku neďaleko pohraničného mesta Narva na východe krajiny po rozšírení správ, že vojnovú pamiatku oficiálne odstránia.



Približne štvrtinu obyvateľov Estónska tvoria etnickí Rusi s rodinnými väzbami na Rusko. Podľa prieskumov niektorí z nich podporujú ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho inváziu na Ukrajine.