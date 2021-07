Estónsko dodá Litve žiletkový drôt na hraničný plot

Vilnius 24. júla (TASR) – Estónsko dodá Litve 100 kilometrov žiletkového drôtu, ktorý sa použije na stavbu plota na hraniciach s Bieloruskom, odkiaľ v poslednom čase hromadne prichádzajú nelegálni migranti z ázijských a afrických krajín.



S odvolaním sa litovské ministerstvo vnútra o tom v sobotu informovala agentúra TASS.



Dohoda o dodávke ostnatého drôtu je výsledkom sobotňajšieho telefonátu medzi litovskou ministerkou vnútra Agné Bilotaité s estónskym ministrom obrany Kallem Laanetom.



Na stavbu plota medzi Litvou a Bieloruskom sa používa žiletkový drôt. Túto prekážku je nemožné prekonať bez špeciálneho vybavenia - treba na to nožnice, štikacie kliešte alebo výbušniny.



Prvých 500 metrov hraničného drôtu bolo nainštalovaných 10. júla. Celkovo sa za posledné týždne spotrebovalo 4,5 kilometra žiletkového drôtu z rezervy litovskej armády, čím však boli zásoby tejto komodity v Litve vyčerpané.



Keďže tento materiál v Litve nikto nevyrába, litovské úrady sú nútené hľadať výrobcu a dodávateľa v zahraničí. Ide však súčasne o tovar, ktorý patrí do vojenského sortimentu, čo pri jeho obstarávaní spôsobuje ďalšie ťažkosti.



Najbližší výrobca tohto druhu drôtu je v Poľsku, ktoré ho však tiež potrebuje na svojich hraniciach, poznamenala agentúra Baltnews. Litva preto o dodávkach drôtu rokuje s niekoľkými európskymi krajinami vrátane Dánska a Slovinska.



Slovinská vláda predtým oznámila, že sa rozhodla podporiť Litvu v boji proti migračnej kríze a daruje jej 10 kilometrov ostnatého plota.



Plot zo žiletkového drôtu s dĺžkou asi 550 kilometrov by sa podľa Interfaxu mal objaviť na úsekoch litovsko-bieloruskej hranice, ktorá je 679 kilometrov dlhá, a stať sa súčasťou plánovanej fyzickej bariéry pre nelegálnych migrantov. Vláda naň zo svojej rezervy vyčlenila 4,8 milióna eur. Celkové náklady na výstavbu múra sa odhadujú na asi 41 miliónov eur, dodal TASS.



Od začiatku roka bolo na litovsko-bieloruských hraniciach zadržaných 2470 nelegálnych prisťahovalcov, čo je vyše 30-krát viac ako za celý rok 2020.



Litovská vláda už dlhší čas vystupuje proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi veľmi ostro a podozrieva bieloruské úrady, že uľahčujú nelegálnu migráciu do EÚ.



Lukašenko totiž vo svojom prejave v máji pohrozil, že Bielorusko na svojich hraniciach oslabí kontrolu obchodovania s drogami a nelegálnej migrácie. Vyhlásil, že Bielorusko na svojich hraniciach „zastavovalo drogy a migrantov", v máji však Západu odkázal, aby „si ich užíval a chytal sám".