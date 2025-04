Estónsko dostalo šesť salvových raketometov HIMARS

Tallinn 30. apríla (TASR) — Estónskym ozbrojeným silám bolo v stredu na leteckej základni Ämari odovzdaných šesť amerických salvových raketometov HIMARS. Táto pobaltská krajina tak výrazne posilnila svoju schopnosť podnikať útoky na dlhé vzdialenosti, informuje TASR s odvolaním sa na správu portálu estónskeho verejnoprávneho telerozhlasu ERR.



Ide o jeden z najväčších nákupov zbraní v dejinách Estónska. Raketomety boli dodané na základe dohody, ktorú v decembri 2022 podpísalo Estónske centrum pre investície do obrany (RKIK) s americkou Agentúrou pre spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti (DSCA).



„Sú tu! Posilní to nielen obranu Estónska, ale zvýši aj bezpečnosť celej Severoatlantickej aliancie,“ napísal na platforme X minister zahraničných vecí Margus Tsahkna.



Salvový raketomet HIMARS je namontovaný na kolesovom podvozku nákladného auta. Je určený na ničenie delostrelectva, protivzdušnej obrany, nákladných áut, ako aj ľahkých obrnených vozidiel na vzdialenosť 15 – 500 kilometrov. HIMARS je schopný odpáliť svoje rakety a opustiť oblasť skôr, ako nepriateľské sily dokážu lokalizovať miesto odpalu. Vďaka vysokej interoperabilite so systémami NATO sa dá ľahko integrovať a podľa potreby rýchlo nasadiť.



Generálny riaditeľ RKIK Magnus-Valdemar Saar na odovzdávacej ceremónii povedal, že systémy HIMARS budú čoskoro dodané aj susedným krajinám Lotyšsku a Litve.



Financovanie systémov HIMARS zo strany USA je súčasťou širšieho balíka bezpečnostnej pomoci zameraného na posilnenie východného krídla NATO. Celkovo sa americká pomoc pre rôzne projekty v oblasti obrany v Estónsku v rokoch 2022 - 2024 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi rokmi zvýšila z približne 122 miliónov dolárov na 430 miliónov dolárov.



Agresia Ruska proti Ukrajine je v Estónsku vnímaná ako priama hrozba pre národnú bezpečnosť. Tento malý pobaltský štát preto zvýšil svoje vojenské výdavky a prezbrojuje sa. Výdavky Estónska na obranu na budúci rok majú dosiahnuť päť percent HDP.