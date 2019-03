Estónska reformná strana bude viesť koaličné rozhovory

Strana presadzuje propodnikateľský prístup a návrat k rovnej dani, ktorá bola dlhodobo charakteristickým znakom estónskej ekonomiky.

Tallinn 8. marca (TASR) - Estónska reformná strana (ER), ktorá je po nedeľňajších voľbách najväčším politickým subjektom v parlamente, bude viesť rokovania o vytvorení nového kabinetu s konzervatívnou stranou Isamaa (Vlasť) a Sociálnodemokratickou stranou (SDE). Oznámila to v piatok líderka ER Kaja Kallasová, ktorú cituje tlačová agentúra Reuters.



Trojica týchto strán, ktoré v rokoch 2015-17 tvorili koalíciu, by mala v 101-člennom zákonodarnom zbore 56 kresiel.



Krok ER prichádza po tom, ako Estónska strana stredu (EK) premiéra Jüriho Ratasa odmietla Kallasovej ponuku na rozhovory pre nezhody týkajúce sa plánov na daňovú reformu.



"Náš výbor sa rozhodol navrhnúť začiatok koaličných rozhovorov so stranami Isamaa a SDE. Rovnako ako som to navrhla Jürimu Ratasovi, aj tento dialóg bude na báze rovnocenných partnerov," povedala novinárom 41-ročná Kallasová. Isamaa získala vo voľbách 12 poslaneckých mandátov a SDE obsadí v parlamente desať kresiel.



ER presadzuje propodnikateľský prístup a návrat k rovnej dani, ktorá bola dlhodobo charakteristickým znakom estónskej ekonomiky. EK sa naopak usiluje o to, aby bol daňový systém tejto pobaltskej krajiny progresívnejší a priblížil sa systémom v bohatších krajinách, ako je Fínsko. EK spravovala krajinu od roku 2017 v koalícii so stranami SDE a Isamaa.