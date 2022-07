K. Kallasová dosiahla dohodu o vytvorení väčšinovej vlády

Vilnius 9. júla (TASR) - Liberálna Estónska reformná strana premiérky Kaje Kallasovej v piatok oznámila, že po mesiaci rokovaní dosiahla dohodu o vytvorení novej väčšinovej vládnej koalície. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Estónska reformná strana začala rokovania so sociálnymi demokratmi (SDE) a konzervatívnou stranou Isamaa 11. júna.



"Na základe dnešnej dohody vytvoria tri politické strany spoločnú vládnu koalíciu," uviedol Kallasovej strana v piatkovom vyhlásení.



Strany, ktoré budú mať v 100-člennom parlamente 56 kresiel, sa dohodli, že budú hlasovať len o zavedení predškolského a základného vzdelávania v estónskom jazyku do roku 2024. Podľa vládnych údajov je takmer štvrtina obyvateľov Estónska ruského pôvodu.



Estónska vládnuca koalícia sa 3. júna rozpadla po tom, ako Kallasová odmietla ďalej spolupracovať so stredoľavou Estónskou stranou stredu, ktorá zablokovala vládnu reformu týkajúcu sa sociálnej politiky a predškolského vzdelávania.



Vládnej kríze predchádzal spor ohľadom návrhu zákona o rodinných prídavkoch a príspevkov na deti. Estónska strana sa totiž spojila s opozičnou krajne pravicovou stranou Estónskou konzervatívnou ľudovou stranou (EKRE) a hlasovala v rozpore s vládou.