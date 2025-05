Estónsko, Lotyšsko a Litva údajne blokujú prelety lídrov do Moskvy

Belehrad/Moskva/Tallinn 7. mája (TASR) - Estónsko, Lotyšsko a Litva údajne svetovým lídrom zakázali prelet cez svoj vzdušný priestor pri ich ceste do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva 9. mája. Požiadavky na využitie pobaltského vzdušného priestoru boli zamietnuté, informoval v stredu estónsky verejnoprávny vysielateľ ERR s odvolaním sa na informácie médií, píše TASR.



V piatok 9. mája sa desiatky zahraničných lídrov vrátane premiéra SR Roberta Fica plánujú v Moskve zúčastniť na oslavách pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Predstavitelia NATO a väčšiny európskych krajín toto podujatie bojkotujú v súvislosti s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu, ktorú Moskva spustila vo februári 2022.



V Lotyšsku sídliaci nezávislý ruský spravodajský portál Meduza s odvolaním sa na srbské servery Novosti.rs a Kurir napísal, že Lotyšsko i Litva odmietli lietadlu so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom udeliť povolenie na prelet cez svoj vzdušný priestor. Vučič už medzičasom v stredu do Moskvy odcestoval, podľa srbských médií však nebolo bezprostredne jasné, akou trasou.



Lotyšské úrady prelet popreli s odvolaním sa na „politickú citlivosť účelu letu“, uviedli médiá.



Litovskí predstavitelia vo svojom zdôvodnení údajne uviedli „technickú a diplomatickú citlivosť“ žiadosti o prelet, uvádza ERR.



Predstavitelia oboch krajín tieto správy doposiaľ oficiálne nekomentovali.



Hovorkyňa estónskeho ministerstva zahraničných vecí Brita Kikasová v tejto súvislosti uviedla, že Srbsko o povolenie využiť estónsky vzdušný priestor nepožiadalo, postoj Estónska je však v súlade s postojmi Lotyšska a Litvy. Takéto požiadavky zo strany Kuby a Brazílie boli odmietnuté, dodala Kikasová.



Srbské médiá tiež uviedli, že Poľsko a Lotyšsko predtým lietadlu prepravujúcemu delegáciu SR odmietli udeliť prístup do svojho vzdušného priestoru. Kikasová však spresnila, že Slovensko ako člen EÚ a NATO môže estónsky vzdušný priestor využiť bez takejto žiadosti o povolenie preletu.