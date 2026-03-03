< sekcia Zahraničie
Estónsko namieta, že ruský ľadoborec narušil námornú hranicu
Rezort estónskej diplomacie si preto v utorok predvolal chargé d‘affaires ruského veľvyslanectva a odovzdal mu diplomatickú nótu.
Autor TASR
Tallinn 3. marca (TASR) — Estónske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že ruský ľadoborec Murmansk nelegálne prekročil námornú hranicu s Estónskom. Plavidlo 28. februára bez povolenia vstúpilo do estónskych teritoriálnych vôd neďaleko ostrova Vaindloo ležiaceho v Baltskom mori, údajne s cieľom vyslobodiť tanker Olympic Friendship uviaznutý v ľade. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Posádka ľadoborca neinformovala ministerstvo zahraničných vecí v Tallinne ani estónske námorníctvo o svojom vstupe do estónskych teritoriálnych vôd a nereagovala na rádiové vysielanie estónskeho námorníctva. Ruský ľadoborec zostal v estónskych vodách štyri minúty.
„Touto nótou pripomíname Ruskej federácii, že v estónskych teritoriálnych vodách platia jasné a jednoznačné pravidlá, a to aj počas obdobia plavby ľadoborcov,“ povedal estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. Dodal, že dodržiavanie týchto pravidiel je povinné pre všetkých.
Zahraničná loď podľa nich môže vplávať do estónskych teritoriálnych vôd za predpokladu, že cudzí štát o tom informuje ministerstvo zahraničných vecí najmenej 48 hodín vopred diplomatickou cestou. V prípade zložitých podmienok pre plavbu a potreby pomoci plavidlám je Estónsko pripravené skrátiť túto lehotu na šesť hodín.
