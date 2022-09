Estónsko nepovoľuje vstup Rusom, ktorí majú aj izraelské občianstvo

Jeruzalem 27. septembra (TASR) - Estónsko nepovoľuje vstup na svoje územie Rusom, ktorí majú aj izraelské občianstvo. Informuje o tom v utorok denník The Guardian odvolávajúci sa na izraelské médiá.



Od vyhlásenia čiastočnej mobilizácie v Rusku (21.9.), sa cez spoločné hranice do susedného Estónska pokúsili dostať desiatky mužov s dvojakým rusko-izraelským občianstvom. Estónska pohraničná stráž ich však do krajiny nevpustila. V utorňajšom rozhovore pre izraelský denník Haarec to povedal estónsky veľvyslanec v Izraeli Veikko Kala.



Išlo však o prípady, keď o zámere svojej cesty "zavádzajú" pohraničné úrady. "Ak majú izraelskí občania, ktorí chcú ísť domov cez Estónsko alebo chcú navštíviť Estónsko, požadované doklady, nič im nebráni vo vstupe do Estónska, keďže neposkytujú zavádzajúce informácie o svojej návšteve," povedal veľvyslanec.



Estónsko zaujalo po ruskej invázii na Ukrajinu tvrdý postoj voči Moskve. Spolu s Litvou, Lotyšskom a Poľskom tento mesiac pre ruských občanov uzavrelo svoje hranice. Toto obmedzenie sa nemá vzťahovať na ľudí s izraelským pasom, ktorý im zaručuje cestovanie do EÚ bez víz, pripomína The Guardian.



V Rusku žije podľa odhadov približne 100.000 izraelských občanov. Ďalších zhruba 24.000 sa už z Ruska presťahovalo do Izraela od začiatku invázie na Ukrajinu. V Izraeli žije približne 1,5 milióna rusky hovoriacich ľudí, väčšina z nich tam emigrovala po rozpade Sovietskeho zväzu.