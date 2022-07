Rusi a Bielorusi z Estónska by mohli prísť o právo vlastniť zbraň

Tallinn 15. júla (TASR) - Občania Ruska a Bieloruska žijúci v Estónsku by mohli čoskoro prísť o právo vlastniť zbraň. Vyplýva to z textu koaličnej dohody novej estónskej vlády, o ktorej v piatok podľa agentúry DPA informovali estónske médiá.



"Zbrojné preukazy pre občanov Ruskej federácie a Bieloruska budú zrušené a ich ďalšie vydávanie bude pozastavené," píše sa v koaličnej dohode. Potvrdil to aj dezignovaný minister vnútra Lauri Läänemets. Najprv však bude potrebné novelizovať príslušný zákon, preto môže nové nariadenie nadobudnúť účinnosť až o niekoľko mesiacov.



Asociácia držiteľov zbraní v Estónsku navrhla zmenu zákona o zbraniach už v marci tak, aby právo vlastniť zbraň a strelivo mali mať len občania Estónska, krajín Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO).



V Estónsku a ďalších krajinách východnej Európy sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zvyšuje napätie. Rastú tam obavy, že ak by Rusko ovládlo Ukrajinu, ďalším potenciálnym cieľom by mohli byť ďalšie bývalé republiky Sovietskeho zväzu.



Až štvrtina obyvateľov Estónska sú etnickí Rusi, no mnohí z nich majú aj estónske občianstvo.