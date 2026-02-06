< sekcia Zahraničie
Estónsko obmedzí režim na dva hraničných priechodoch s Ruskom
Od 24. februára budú počas troch mesiacov otvorené na 12 hodín cez deň.
Autor TASR
Tallinn 6. februára (TASR) - Estónsko z bezpečnostných dôvodov obmedzí prevádzku na dvoch hraničných priechodoch s Ruskom, oznámila vo štvrtok vláda. Od 24. februára budú počas troch mesiacov otvorené na 12 hodín cez deň. Informovala o tom agentúra DPA.
Pozastavenie nočnej prevádzky sa bude po novom vzťahovať aj na priechody Luhamaa a Koidula na juhovýchode Estónska. Rovnaké opatrenie platí na treťom hraničnom priechode cez rieku Narva v rovnomennom meste, ktorý je v noci uzavretý od 1. mája 2024.
„Keďže Rusko sa niekedy správa na hraniciach iracionálne, musíme uvoľniť zdroje, aby sme ich mohli účinnejšie monitorovať,“ uviedol estónsky premiér Kristen Michal vo vyhlásení vlády.
Minister vnútra Igor Taro povedal, že správanie sa príslušníkov ruskej pohraničnej stráže vyžaduje neustále nasadanie a zvýšenú pozornosť.
Nočné zatvorenie hraničných priechodov označil minister za logický krok, ktorý podľa neho umožní nasadiť personál tam, kde to bude najviac potrebné.
Z údajov estónskej vlády vyplýva, že pohyb cez hraničné priechody s Ruskom sa výrazne znížil a neočakáva sa, že sa vráti na pôvodnú úroveň. V roku 2025 prešlo cez estónsko-ruskú hranicu niečo cez jeden milión ľudí, čo je takmer päťkrát menej než v roku 2018. Najfrekventovanejší bol priechod v Narve.
