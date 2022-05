V Estónsku odhalili pamätník letu mladého Nemca do Moskvy z roku 1987

Tallinn 28. mája (TASR) - V Estónsku v piatok odhalili pamätník pripomínajúci let západonemeckého rekreačného pilota Mathiasa Rusta spred 35 rokov.



Vtedy osemnásťročnému mladíkovi sa počas studenej vojny podarilo bez prekážok prekročiť hranice bývalého Sovietskeho zväzu v jednomotorovom ľahkom lietadle typu Cessna 172.



Rust dňa 28. mája 1987 pristál na moste neďaleko Červeného námestia v Moskve, iba niekoľko metrov od Kremľa. Jeho čin naznačil, že zdanlivo neprekonateľná protivzdušná obrana ZSSR nie je taká účinná, ako sa všeobecne predpokladalo.



V parku kaštieľa na severovýchode Estónska pri príležitosti 35. výročia tejto udalosti odhalili symbolickú 24-metrovú dráhu z čierneho betónu, informuje tlačová agentúra DPA.



"Tento let cez železnú oponu prispel k rozpadu Sovietskeho zväzu a obnoveniu nezávislosti Estónska," uviedol pre miestny denník Ohtuleht majiteľ kaštieľa Tonis Kaasik.



Rust, letiaci z fínskych Helsínk, vstúpil do sovietskeho vzdušného priestoru neďaleko veže daného sídla, ktoré sa nachádza na severnom pobreží Estónska - mladík preletel nad pozorovateľňou sovietskych pohraničných jednotiek.



Rust tvrdil, že jeho let bol mierovou misiou. Za ilegálne prekročenie hraníc ho odsúdili na štyri roky v pracovnom tábore, určitý čas si však odsedel iba v moskovskej väznici. V lete 1988 ho sovietske orgány omilostili.



Jeho lietadlo, ktoré mal prenajaté, je vystavené v Nemeckom technickom múzeu v Berlíne (DTMB).