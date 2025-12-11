< sekcia Zahraničie
Estónsko odsúdilo proruského politika na 14 rokov za vlastizradu
Peterson, bývalý pohraničný strážnik, spoluzaložil politické hnutie Koos (Spolu), ktoré vyzývalo na vystúpenie z NATO či zníženie výdavkov na obranu.
Autor TASR
Talinn 11. decembra (TASR) - Estónsky súd odsúdil proruského politika Aiva Petersona na 14 rokov väzenia za vlastizradu, oznámil to vo štvrtok v tlačovej správe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Súd v estónskom okrese Harju zistil, že Peterson a jeho spolupracovník Dmitri Roots - obaja estónski občania - „pomáhali Ruskej federácii v jej aktivitách zameraných na ovplyvňovanie Estónska“.
Roots, ktorý bol odsúdený na 11 rokov, informoval Petersona o záujme Ruska stretnúť sa a spolupracovať s politickou stranou, ktorá sa snaží ovplyvňovať diskusiu v Estónsku - v krajine, ktorá je považovaná za blízkeho spojenca Ukrajiny.
To viedlo k plánovanému stretnutiu, ktoré by podľa súdu „otvorilo možnosť tajne ovplyvňovať rozhodnutia v estónskom politickom prostredí“.
„Estónske bezpečnostné zložky neúnavne pracujú na tom, aby sa snahy Kremľa o podkopanie stability nepodarila,“ napísal estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna na platforme X v reakcii na rozsudok.
Peterson, bývalý pohraničný strážnik, spoluzaložil politické hnutie Koos (Spolu), ktoré vyzývalo na vystúpenie z NATO, zníženie výdavkov na obranu a zachovanie pamätníkov z čias Sovietskeho zväzu v krajine. Nikdy nebol zvolený do verejnej funkcie, ale v národných a európskych voľbách získal významný počet hlasov, píše AFP.
Spolu s Rootsom bol tiež obvinený z vlastizrady za pokus o založenie organizácie civilnej obrany – avšak tentokrát bez pokynov z Ruska.
Súd ďalej zistil, že Peterson sa zúčastnil na cestách organizovaných Ruskom do okupovaných ukrajinských území. Počas pobytu tam natočil videá, ktorých cieľom bolo povzbudiť „západné a európske publikum, aby prestalo podporovať Ukrajinu“ v záujme „národných záujmov Ruska“, ktoré následne zverejňoval na sociálnych sieťach. Rusko pokrylo Petersonove cestovné náklady a následne sa tiež objavil na viacerých proruských kanáloch ako kandidát do estónskeho parlamentu.
Výlet čiastočne koordinoval ruský občan Andrej Andronov, ktorého súd vo štvrtok tiež odsúdil na 11 rokov. Všetci traja dostali od súdu pokutu vo výške tisícok eur. Majú právo odvolať sa proti rozsudku do 30 dní.
