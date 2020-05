Estónsko otvorí hranice pre občanov EÚ od 1. júna

Tallinn 29. mája (TASR) - Estónsko otvorí k 1. júnu svoje hranice pre občanov krajín Európskej únie, schengenského priestoru, Británie a Severného Írska. Informovala o tom v piatok stanica ORF s odvolaním sa na štvrtkové oznámenie estónskeho premiéra Jüriho Ratasa.



Estónska vláda rozhodla, že pre ľudí prichádzajúcich z krajín s nízkym počtom nakazených novým koronavírusom tak odpadá povinnosť ísť do 14-dňovej karantény.



Pre cestujúcich z európskych krajín platí horná hranica 15 prípadov infikovaných na 100.000 obyvateľov za posledných 14 dní. Ak pôjde o cestujúcich zo štátov s vyššou než uvedenou mierou nákazy, tieto osoby budú musieť v Estónsku naďalej podstúpiť dvojtýždňovú domácu samoizoláciu.



Od júna budú môcť do tohto pobaltského štátu pricestovať občania 16 krajín schengenského priestoru bez nutnej karantény, uviedol minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu. Zoznam krajín sa bude prehodnocovať každý týždeň, povedal pre miestny rozhlas.



Estónsko v boji proti pandémii nového koronavírusu v polovici marca uzatvorilo svoje hranice a vstup do krajiny povolilo okrem vlastných občanov len cudzincom s trvalým pobytom.



Litva, Lotyšsko a Estónsko otvorili 15. mája hranice pre občanov týchto troch krajín. Estónsko takisto od tohto dátumu otvorilo hranice aj s Fínskom.



V Estónsku evidujú doposiaľ 1851 nakazených a 66 úmrtí na ochorenie COVID-19.