Estónsko oznámilo recipročné vyhostenie ruského diplomata

Tallinn 15. júla (TASR) - Estónske ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo diplomata pôsobiaceho na tamojšej ruskej ambasáde za personu non grata. Ide o recipročný krok za vyhostenie estónskeho konzula Marta Lätteho, ktorého minulý týždeň v utorok zadržala ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), informoval tlačový odbor estónskeho rezortu diplomacie.



"Dnes, 15. júla, si ministerstvo zahraničných vecí Estónska predvolalo ruského veľvyslanca v Estónsku Aleksandra Petrova, aby mu odovzdalo oznámenie o vyhlásení diplomata ruského veľvyslanectva za personu non grata," uvádza rezort na svojej webovej stránke.



"Krok bol prijatý v súlade s medzinárodnými diplomatickými zvyklosťami a zásadou reciprocity ako reakcia na vyhostenie estónskeho konzula z Ruska," priblížilo estónske ministerstvo, ktoré recipročné vyhostenie ruského diplomata avizovalo už minulý týždeň.



"Dúfame, že tento incident nepoškodí bilaterálne vzťahy Estónska a Ruska. Estónsko má naďalej záujem o susedské a konštruktívne vzťahy. Je poľutovaniahodné, že Rusko zaujalo pri komunikácii s Európskou úniou a členskými štátmi nepriateľský postoj," uviedol estónsky rezort zahraničných vecí



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) Lätteho zadržala v Petrohrade údajne pri tom, ako "preberal tajné materiály od ruského občana". Táto činnosť je podľa FSB "nezlučiteľná so štatútom diplomatického zamestnanca". Tallinn následne Rusko obvinil, že celý incident so zadržaním estónskeho konzula označil za zámernú provokáciu.