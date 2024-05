Estónsko oznámilo, že Rusko odstránilo bóje z pohraničnej rieky Narva

Tallinn 23. mája (TASR) - Ruská pohraničná stráž v noci na štvrtok odstránila bóje z rieky Narva, ktoré tam umiestnilo Estónsko na vyznačenie splavnej trasy, uviedla pohraničná stráž Estónska. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Pohraničná stráž o 3.00 h miestneho času (2.00 h SELČ) zaznamenala, že príslušníci pohraničnej stráže Ruskej federácie začali s odstraňovaním tohto plávajúceho značenia," uviedla estónska pohraničná stráž vo vyhlásení. Bóje majú zabezpečiť, aby lode plaviace sa po rieke nevnikli do vôd druhej krajiny. "Rusko tento rok oznámilo, že nebude súhlasiť s umiestnením približne polovice plánovaných bójí," dodala estónska stráž.



Estónska premiérka Kaja Kallasová to označila za "pohraničný incident" a dodala, že Estónsko sa na Rusko obrátilo so žiadosťou o informácie.



"Toto je pohraničný incident, ktorého presné okolnosti objasňujeme," uviedla pre médiá. Dodala, že Rusko používa nástroje súvisiace s hranicami na vytváranie strachu a úzkosti, ktoré spôsobujú neistotu v spoločnosti.



Rieka Narva na severovýchode Estónska tvorí prírodnú hranicu s Ruskou federáciou. Pobaltské krajiny majú s Moskvou napäté vzťahy najmä pre ruskú inváziu na Ukrajinu, pripomína AFP.



Ruské ministerstvo obrany v utorok zverejnilo návrh, podľa ktorého Moskva plánuje od januára 2025 zmeniť svoje teritoriálne vody úpravou námorných hraníc s Fínskom a Litvou v Baltskom mori v okolí Kaliningradu a vo Fínskom zálive.



Litva v stredu oznámila, že si v tejto súvislosti predvolala ruského diplomata.