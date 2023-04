V Estónsku odobrili vládu Kallasovej, ktorá zvýši výdavky na obranu

Tallinn 12. apríla (TASR) - Estónsky parlament odobril v stredu novú vládu staronovej premiérky Kaje Kallasovej a tým aj jej plány zvýšiť dane i výdavky na obranu, zamýšľané pre hrozbu zo strany Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Prebiehajúca vojna na Ukrajine a snaha Ruska zničiť existujúce princípy európskej bezpečnosti dostanú Estónsko na niekoľko nasledujúcich rokov do najťažšej bezpečnostnej situácie od druhej svetovej vojny," uviedla Kallasovej nová trojkoalícia.



Kallasovej liberálna Estónska reformná strana (ER) začiatkom marca zvíťazila v parlamentných voľbách so ziskom 31,2 percenta hlasov. Na vytvorení vládnej koalície sa dohodla s ďalšou liberálnou stranou Estónsko 200 a stredoľavicovou Sociálnodemokratickou stranou (SDE). Trojkoalícia má v 101-člennom parlamente spoločne 60 kresiel.



Estónske výdavky na obranu sa v súlade s Kallasovej plánom majú do roku 2027 zvýšiť zo súčasných 2,85 percenta na tri percentá HDP. O dva percentuálne body sa zároveň zvýšia daň z pridanej hodnoty aj daň z príjmu, aby sa tak rozpočet vyrovnal, priblížila svoje zámery koalícia.