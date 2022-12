Estónsko podporuje požiadavku Kyjeva na vylúčenie Ruska z BR OSN

New York/Tallinn/Londýn 29. decembra (TASR) - Estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu podporil v stredu požiadavku Ukrajiny vylúčiť Rusko z Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).



"Členstvo Ruska, štátu agresora, v BR OSN považujem za nezákonné. Rusko by nemalo byť členom BR OSN!" napísal Reinsalu v statuse na platforme Twitter, informovala britská stanica BBC.



Vylúčenie Ruska z BR OSN požaduje Ukrajina s odôvodnením, že Rusko zaujalo miesto v BR OSN po Sovietskom zväze len na základe svojej žiadosti, čím Moskva obišla procedúry stanovené Chartou OSN. Zároveň tiež útokom na Ukrajinu a vojnou, ktorú proti nej vedie, hrubo porušuje Chartu OSN a hlavný cieľ OSN - zachovanie mieru.



Bezpečnostnú radu OSN tvorí 15 krajín: päť stálych členov a desať členov volených každé dva roky.



Stáli členovia – Spojené štáty, Británia, Francúzsko, Čína a Rusko – majú v Bezpečnostnej rade právo veta. Rusko pritom právo často využíva na to, aby blokovalo pokusy o svoje odsúdenie alebo potrestanie a podobne postupuje často aj v prípade hlasovaní o svojich spojencoch.



Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) v stredu informovala, že väčšina členov BR OSN je proti vylúčeniu Ruska.



RFE/RL sa pritom odvolala na slová námestníka estónskeho ministerstva zahraničných vecí Märta Volmera, pričom dodala, že otázka vylúčenia Ruska z tohto orgánu nie je momentálne perspektívna.



Märt Volmer však zároveň potvrdil, že jeho krajina podporuje Ukrajinu v jej snahe izolovať Rusko v medzinárodných organizáciách.



Námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz v stredu povedal, že návrh Ukrajiny vylúčiť Rusko z BR OSN nie je prekvapením, keďže Moskva napadnutím Ukrajiny zničila poriadok a bezpečnosť.



Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny, ktoré s návrhom na vylúčenie Ruska z BR OSN prišlo, tvrdí, že z pohľadu medzinárodného práva zostala otázka štatútu Ruska ako členského štátu OSN, ktorý Rusko požíva od rozpadu ZSSR v decembri 1991, nevyriešená.



"Ruská federácia zasadla do kresla stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, pričom obišla procedúry stanovené Chartou OSN," píše sa vo vyhlásení ukrajinského rezortu diplomacie. Podľa neho sa Rusko stalo členom BR OSN na základe listu prezidenta Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky Borisa Jeľcina adresovaného generálnemu tajomníkovi OSN.



Vo vyhlásení Ukrajiny sa tiež zdôrazňuje, že v Charte OSN - osobitne v článku s výpočtom krajín, ktoré sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady, - sa Rusko nespomína.