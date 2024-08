Estónsko posilní hraničné kontroly s Ruskom pre obchádzanie sankcií

Tallinn 1. augusta (TASR) - Estónska vláda vo štvrtok oznámila, že na hranici s Ruskom zavedie úplné hraničné kontroly. Týmto spôsobom sa snaží zastaviť dodávky tovarov, na ktoré sa vzťahujú protiruské sankcie. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Tallinn uviedol, že sprísnenie hraničných kontrol sa začne 8. augusta. "Tovar, ktorý umožňuje viesť vojnu proti Ukrajine a podkopáva bezpečnosť Európy a Estónska, by sa do Ruska nemal vyvážať," uviedol nový estónsky premiér Kristen Michal.



Estónska vláda má podozrenie, že časť tovaru určeného na tranzit cez Rusko, tam v skutočnosti ostáva, čím sa obchádzajú sankcie. "Ako cieľové miesto sú deklarované tretie krajiny, avšak my tomu neveríme. Život ukázal, že tento tovar sa nedostane na miesto určenia," uviedol minister financií Jurgen Ligi. Dodal, že do Ruska sa takýmto spôsobom dováža "vojenský tovar, tovar dvojakého použitia i veľké množstvo hotovosti."



Minister zahraničných vecí Margus Tsahkna uviedol, že rozhodnutie estónskej vlády slúži na to, "aby sme neživili ruskú vojenskú mašinériu. Musíme urobiť všetko v našich silách, aby sme pomohli Ukrajine zvíťaziť, a aby sme zvýšili náklady Ruska na vedenie vojny."



V súčasnosti sú pre tranzit otvorené iba dva hraničné priechody medzi Ruskom a Estónskom. Od začiatku invázie na Ukrajinu Estónsko zakázalo vstup na svoje územie ruským občanom, ako aj pre automobily s ruskými poznávacími značkami.