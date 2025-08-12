< sekcia Zahraničie
Estónsko posilňuje hranice s Ruskom, aby zabránilo nelegálnej migrácii
Autor TASR
Riga 12. augusta (TASR) - Estónsko, ktoré je členom Európskej únie, posilnilo ochranné opatrenia pozdĺž svojej hranice so susedným Ruskom v snahe zabrániť vstupu migrantov, vyplýva z utorkovej správy estónskeho verejnoprávneho telerozhlasu ERR. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Na hraničných priechodoch v meste Narva, dedine Koidula a v oblasti Luhamaa boli nainštalované zaťahovacie brány a cestné zábrany, ktoré je možné v prípade potreby uzavrieť v priebehu niekoľkých sekúnd, aby sa zabránilo pohybu osôb a vozidiel, uvádza sa v správe.
Práce údajne začali minulý mesiac a celkové náklady dosiahli hodnotu 3,1 milióna eur. V oblastiach už boli nainštalované betónové bloky ako bariéry.
O zavedení nových bezpečnostných opatrení sa rozhodlo po tom, ako Rusko na konci roka 2023 povolilo približne 30 migrantom opustiť krajinu bez riadnych dokladov, čím im umožnilo vstúpiť do tejto pobaltskej krajiny, ktorá je členom NATO aj Európskej únie.
Podobné incidenty, hoci vo väčšom rozsahu, boli hlásené aj na fínsko-ruskej hranici.
