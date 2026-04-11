Estónsko posilňuje svoju obranu, kupuje ďalšie raketomety HIMARS
Autor TASR
Tallinn 11. apríla (TASR) - Estónsko posilňuje svoje obranné kapacity v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine nákupom troch ďalších amerických raketových systémov HIMARS, munície a vybavenia, uviedli v sobotu estónske úrady, informuje agentúra DPA. Estónske centrum pre investície do obrany oznámilo, že bola podpísaná kúpna zmluva s výrobcom Lockheed Martin, pričom dodávka raketových systémov je plánovaná na budúci rok, píše TASR.
Cenu nákupu centrum nezverejnilo. Dohoda zahŕňa aj investície Lockheed Martin vo výške približne 11 miliónov dolárov do obranného priemyslu tohto pobaltského štátu, ktorý je členom Európskej únie (EÚ) aj Severoatlantickej aliancie (NATO).
Estónsky minister obrany Hanno Pevkur uviedol, že obstaranie mobilných raketových systémov s dosahom 300 kilometrov výrazne posilní obranné aj odstrašujúce schopnosti krajiny a tiež Aliancie. „Ide o cielené a dlhodobé úsilie, ktoré podporuje implementáciu obranných plánov NATO,“ povedal.
Vojna Ruska proti Ukrajine, ktorá trvá už piaty rok, je v Estónsku vnímaná ako priama hrozba pre národnú bezpečnosť. Vláda v Tallinne preto výrazne zvýšila výdavky na obranu a masívne prezbrojuje armádu, ktorá už vlani v apríli dostala šesť systémov HIMARS. Koncom minulého roka si Estónsko objednalo aj šesť raketometov Chunmoo z Južnej Kórey.
