Streda 17. december 2025
Estónsko pozdĺž hranice s Ruskom vybuduje bunkre a protitankové zákopy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Tallinn 17. decembra (TASR) - Estónsko začalo s prípravnými prácami na konštrukciu piatich bunkrov, ktorých cieľom bude posilniť obranu na hraniciach v prípade útoku Ruska. V stredu o tom informovalo Estónske centrum pre investície do obrany (RKIK), píše TASR podľa správy agentúry DPA.

RKIK uvádza, že v najbližších mesiacoch bude dokončených ďalších 23 bunkrov, do konca roku 2027 by ich v krajine mohlo byť až 600. Bunkre na severovýchode a juhovýchode krajiny majú primárne ochrániť vojakov pred priamymi zásahmi 152-milimetrovými delostreleckými granátmi. Okrem bunkrov sa podľa centra majú čoskoro začať výkopové práce na protitankových zákopoch.

Estónsko podobne ako jeho pobaltskí susedia Lotyšsko a Litva posilňuje prostredníctvom rôznych obranných zariadení a bariér bezpečnosť pozdĺž svojej hranice s Ruskom, pripomína agentúra DPA.
.

