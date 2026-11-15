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Estónsko prekazilo pokus Ruska o sabotáž vo fabrike na drony
Generálna prokurátorka Astrid Asiová v nedeľu uviedla, že úrady zadržali ôsmich občanov Lotyšska.
Autor TASR
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Tallinn 15. novembra (TASR) - Estónsky premiér Kristen Michal v nedeľu vyhlásil, že bezpečnostné zložky zmarili pokus ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU o podpaľačský útok v továrni na drony severne od Tallinnu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
GRU v sobotu večer nariadila „pokus o sabotáž“ v estónskej zbrojovke Threod Systems v meste Viimsi severne od Tallinnu, napísal Michal na sociálnej sieti X. „Vďaka zvýšeným bezpečnostným opatreniam a rýchlej reakcii bezpečnostných zložiek sa zabránilo rozsiahlym škodám. Útočníci boli zadržaní,“ dodal.
Generálna prokurátorka Astrid Asiová v nedeľu uviedla, že úrady zadržali ôsmich občanov Lotyšska. Michal incident označil za „súčasť širšej hybridnej vojny Ruska proti Európe s cieľom znížiť podporu Ukrajine a tlak na Rusko“.
„Nenecháme sa zastrašiť. Estónsko sa pripravuje na možnosť uzavrieť hranice s Ruskom, aby znížilo riziká pre našich ľudí a národnú bezpečnosť,“ vyhlásil estónsky premiér.
Spoločnosť Threod Systems vyrába prieskumné a útočné drony. Iná firma špecializujúca sa na obranné technológie, Milrem Robotics, bola terčom pokusu o podpaľačstvo už v auguste. Aj v tomto prípade boli zatknutí občania Lotyšska.
GRU v sobotu večer nariadila „pokus o sabotáž“ v estónskej zbrojovke Threod Systems v meste Viimsi severne od Tallinnu, napísal Michal na sociálnej sieti X. „Vďaka zvýšeným bezpečnostným opatreniam a rýchlej reakcii bezpečnostných zložiek sa zabránilo rozsiahlym škodám. Útočníci boli zadržaní,“ dodal.
Generálna prokurátorka Astrid Asiová v nedeľu uviedla, že úrady zadržali ôsmich občanov Lotyšska. Michal incident označil za „súčasť širšej hybridnej vojny Ruska proti Európe s cieľom znížiť podporu Ukrajine a tlak na Rusko“.
„Nenecháme sa zastrašiť. Estónsko sa pripravuje na možnosť uzavrieť hranice s Ruskom, aby znížilo riziká pre našich ľudí a národnú bezpečnosť,“ vyhlásil estónsky premiér.
Spoločnosť Threod Systems vyrába prieskumné a útočné drony. Iná firma špecializujúca sa na obranné technológie, Milrem Robotics, bola terčom pokusu o podpaľačstvo už v auguste. Aj v tomto prípade boli zatknutí občania Lotyšska.