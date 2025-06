Estónsko prenajme Švédsku 400 ciel vo svojej väznici

Štokholm 4. júna (TASR) - Švédsko v stredu uzavrelo dohodu s Estónskom, ktoré škandinávskej krajine prenajme 400 ciel vo svojej väznici v meste Tartu. Štokholm sa týmto krokom snaží bojovať s nedostatočnou kapacitou vo vlastných väzniciach, keďže počet odsúdených v krajine rastie. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer informoval, že na realizáciu dohody bude potrebná zmena zákona. Zatiaľ nie je zrejmé, či parlament takýto návrh podporí, keďže nesúhlas už vyjadrilo viacero opozičných strán aj odborové organizácie zastupujúce pracovníkov vo väzniciach.



Vláda uviedla, že väzňov budú do Estónska posielať len vtedy, ak nebudú potrebovať komplexnú zdravotnú starostlivosť a nebudú predstavovať vysoké bezpečnostné riziko. Strömmer vysvetlil, že hlavnou zásadou vlády pri rokovaniach s Estónskom bolo „zabezpečiť, aby bol výkon trestu v Estónsku čo najviac podobný tomu, aký by bol vo Švédsku“.



AFP pripomína, že vo Švédsku v uplynulých rokoch zaznamenali nárast násilnej trestnej činnosti, najmä v dôsledku streľby a bombových útokov spojených s vybavovaním si účtov medzi konkurenčnými zločineckými sieťami. Stredopravá menšinová vláda premiéra Ulfa Kristerssona, ktorú v parlamente podporujú protiimigračne orientovaní Švédski demokrati, sa v roku 2022 dostala k moci s prísľubom, že bude tvrdo bojovať proti rastúcej kriminalite.



Ingemar Kihlstrom z koaličných kresťanských demokratov poznamenal, že vláda zavádza prísnejšie tresty a dáva polícii viac právomocí na stíhanie zločincov. „To bude naďalej vyvíjať veľký tlak na väzenský systém,“ vysvetlil.