Estónsko prepustilo tanker Kiwala, ktorý patrí do ruskej flotily

Riga 27. apríla (TASR) - Estónske úrady prepustili ropný tanker Kiwala, ktorý zadržali pred dvomi týždňami v Tallinnskom zálive. Plavidlo, ktoré údajne patrí do ruskej tzv. tieňovej flotily, odstránilo hlavné zistené nedostatky a môže pokračovať v plavbe. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Tanker Kiwala, na ktorý sa vzťahujú sankcie Európskej únie, smeroval z indického mesta Sikka do ruského prístavu Usť-Luga. Estónske námorníctvo ho zadržalo 12. apríla neďaleko ostrova Aegna.



Na lodi bolo po inšpekcii zistených 40 nedostatkov, z ktorých 23 sa týkalo dokumentácie a zvyšok jej spôsobilosti na plavbu. Z celkového počtu bolo 29 bolo dostatočne závažných na to, aby boli dôvodom na zadržanie.



Estónske úrady už predtým uviedli, že problémy na plavidle nesúviseli s poškodením kritickej infraštruktúry v Baltskom mori, kde v uplynulých mesiacoch došlo k niekoľkým takýmto incidentom.



Jedným z nedostatkov na lodi bol, že mala uvedené Džibutsko aj vlajkový štát, pod ktorým sa plaví. Táto východoafrická krajina ale tanker vyradila zo svojho registra z dôvodu nezákonnej činnosti.



Džibutsko odvtedy udelilo tankeru nové osvedčenie platné do 7. mája, uviedol v sobotu estónsky dopravný úrad. Tanker preto dostal povolenie opustiť estónske teritoriálne vody a podľa údajov služby na sledovanie lodí je teraz na ceste do Ruska.



Podľa ukrajinského portálu WarSanctions je plavidlo Kiwala súčasťou ruskej tieňovej flotily a podieľa sa na vývoze ruskej ropy a ropných produktov do tretích krajín. Portál ďalej uvádza, že jeho majitelia sa často menili, aby sa predišlo odhaleniu priamych väzieb na Rusko a utajili sa skutoční príjemcovia nákladu.



Estónsko začalo intenzívnejšie monitorovať ruskú tieňovú flotilu po sérii poškodení podmorských káblov v Baltskom mori, pri ktorých vzniklo podozrenie, že ide o sabotáž. Podľa oficiálnych údajov úrady od vlaňajšieho júna skontrolovali dokumenty viac než 450 plavidiel. Dokazuje to, že ruská tieňová flotila nemôže beztrestne unikať a je možné ju zastaviť, vyjadril presvedčenie šéf estónskej diplomacie Margus Tsahkna.