Estónsko recipročne vyhostilo ďalšieho ruského diplomata

Tallinn 30. augusta (TASR) - Estónsko sa rozhodlo vyhostiť ďalšieho ruského diplomata. S odvolaním sa na pondelňajšie vyhlásenie estónskeho ministerstva zahraničných vecí o tom v informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Estónsky rezort diplomacie oznámil, že ruskému diplomatovi nevydá víza, a to v reakcii na obdobné opatrenie Moskvy, ktorá v júli vyhostila jedného z estónskych diplomatov. Ministerstvo však tiež vyjadrilo nádej, že Rusko napriek tomuto kroku nepristúpi k ďalšej "eskalácii situácie".



Estónsko v júli recipročne vyhostilo ruského diplomata v reakcii na to, že Rusko zadržalo a následne vyhlásilo za nežiaducu osobu estónskeho konzula v Petrohrade Marta Lätteho. Toho najskôr krátky čas zadržala aj ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), pretože údajne "preberal tajné materiály od ruského občana".



Tallinn označil kauzu Lätteho za "nastraženú" a tiež "nezákonnú a provokatívnu". Po tom, ako v reakcii na tento incident vyhostil ruského diplomata, zareagovala Moskva recipročným krokom a začiatkom augusta tiež vyhostila jedného diplomatov zamestnaného na estónskej ambasáde.



Rusko má v ostatných rokoch napäté vzťahy so Západom i postsovietskymi pobaltskými štátmi – Litvou, Lotyšskom a Estónskom. Dôvodom je agresia Moskvy voči susedným krajinám či porušovanie ľudských práv vo vlastnej krajine, ale aj obvinenia z toho, že Rusko v iných štátoch zasahuje do volieb či vykonáva hackerské útoky, pripomína RFE/RL.