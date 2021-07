Estónsko recipročne vypovedalo ruského diplomata

Petrohrad 7. júla (TASR) - Estónsko v stredu v rámci reciprocity vypovedalo z krajiny ruského diplomata, informovala agentúra Interfax. Stalo sa tak po tom, ako Rusko v stredu vyhostilo estónskeho konzula Marta Lätteho, ktorého v utorok zadržala ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB).



"V praxi medzinárodných vzťahov sa zvyčajne na vyhostenie diplomata dáva symetrická odpoveď," uviedol hovorca estónskeho ministerstva zahraničných vecí Aari Lemmik.



O vyhostení estónskeho konzula z Ruska informovala v stredu tiež hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová, ktorá uvidela, že Lätte bol "vyhlásený za personu non grata a do 48 hodín musí opustiť územie Ruskej federácie".



FSB Lätteho zadržala v Petrohrade údajne pri tom, ako "preberal tajné materiály od ruského občana". Táto činnosť je podľa FSB "nezlučiteľná so štatútom diplomatického zamestnanca". Tallinn následne Rusko obvinil, že zatknutie nastražili, aby Lätte pôsobil ako špión, uvádza agentúra Reuters.



V apríli tohto roka pritom z rovnakého dôvodu FSB zadržala v Petrohrade aj ukrajinského konzula Oleksandra Sosoňuka, ktorého následne vypovedali z krajiny. Ukrajina na tento krok reagovala recipročne a vypovedala ruského diplomata pôsobiaceho v Kyjeve.



Agentúra Reuters tiež pripomína, že Rusko má napäté vzťahy s viacerými európskymi krajinami ako Česko, Taliansko či Bulharsko, ktoré obvinili ruských diplomatov zo špionáže a navzájom si s Ruskom vyhostili diplomatov.