Estónsko rozšírilo sankcie voči politickým predstaviteľom Gruzínska

Tallinn 15. decembra (TASR) - Estónsko v nedeľu uvalilo ďalšie sankcie na gruzínskych politických lídrov v reakcii na násilné potlačenie proeurópskych protestov v krajine. Tie sa tam odohrali v súvislosti s nedávnymi parlamentnými a prezidentskými voľbami. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Ministerstvo vnútra v Tallinne uviedlo, že sankčné opatrenia boli uvalené na ďalších 14 osôb zodpovedných za potlačenie protestov. Medzi nimi je aj gruzínsky premiér Irakli Kobachidze. Osoby uvedené na tomto sankčnom zozname nebudú môcť cestovať do Estónska, uvádza DPA.



"Násilie, ktoré gruzínske orgány používajú proti demonštrantom, novinárom a opozičným lídrom, je neprijateľné, trestné a v rozpore s ľudskými právami," uviedol estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna.



"Vyzývam všetky krajiny Európskej únie, aby reagovali na to, čo sa deje v Gruzínsku, a zaviedli konkrétne opatrenia proti tým, ktorí používajú neprimeranú silu a brutálne násilie proti gruzínskemu ľudu a podkopávajú demokraciu," dodal.



Estónsko už predtým uvalilo sankcie na 11 členov gruzínskeho vedenia.



Po Kobachidzeho rozhodnutí odložiť prístupové rozhovory s EÚ do konca roka 2028 vypukli koncom októbra v uliciach hlavného mesta Tbilisi a na iných miestach Gruzínska protesty.



Protesty sú zamerané aj na sporné parlamentné voľby, ktoré sa konali koncom októbra a v ktorých bola opäť zvolená vládnuca strana Gruzínsky sen. Stovky protestujúcich boli zatknuté a viacerí ľudia utrpeli zranenia.



Ďalšie protesty vypukli po sobotňajších prezidentských voľbách, v ktorých bol zvolený kandidát Gruzínskeho sna a bývalý futbalový reprezentant Micheil Kavelašvili.