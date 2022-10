Estónsko: Rusko obnoví pôvodný stav svojej armády za dva až štyri roky

Washington 19. októbra (TASR) - Rusko bude na opätovné vybudovanie svojej armády do stavu pred vojnou na Ukrajine pravdepodobne potrebovať dva až štyri roky, povedal v utorok estónsky minister obrany Hanno Pevkur, ktorý zároveň vyzval na pokračujúci nátlak s cieľom udržať Moskvu pod kontrolou. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Pevkur na návšteve Washingtonu predpovedal dlhú vojnu a naliehal na Západ, aby stál pri Ukrajincoch dovtedy, kým nedosiahnu víťazstvo "pre slobodný svet".



Estónsky minister obrany zároveň povedal, že podľa niektorých správ je arzenál Moskvy natoľko vyčerpaný, že používa svoj systém protivzdušnej obrany S-300 ako obyčajné rakety a že ruské granáty explodujú vo vzduchu, pretože sú príliš staré, cituje AFP.



Sankcie zo strany Západu podľa neho najviac zasiahli výrobu lietadiel a údržbu vrtuľníkov, keďže zbavili Rusko kľúčových komponentov. "Keď dokážeme nájsť nové spôsoby, ako postihnúť Rusko sankciami, určite to musíme urobiť," podotkol Pevkur, ktorý sa stretol aj s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom.



Zároveň upozornil, že Rusko stále má kapacitu podnikať útoky, a to vrátane členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorým je aj Estónsko.



Zľahčoval však možnosť jadrového úderu, ktorým hrozil ruský prezident Vladimir Putin po vyhlásení anexie štyroch ukrajinských oblastí, píše AFP.



Pentagón vo vyhlásení uviedol, že Austin pochválil Estónsko za jeho podporu Ukrajine" a "opätovne potvrdil záväzok USA odradiť ruskú agresiu proti spojencom v NATO".